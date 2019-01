मायावती के बाद अब अखिलेश यादव भी PM की रेस में? लखनऊ में लगे पोस्टर: 'चाहिए देश को नया पीएम'

लोकसभा चुनाव का सियासी दंगल तैयार हो चुका है. इस राजनैतिक अखाड़े में पीएम मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से कौन उतरेगा इस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं. ममता के मंच पर विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने एक सुर में कहा था कि यह जनता तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा. ऐसे में कई नाम इस दावेदारी के लिए सतह पर नजर आने लगे हैं. इसका नजारा देखने को मिला लखनऊ में. लखनऊ की सड़कों पर नए पोस्टर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. जिसमें अखिलेश यादव का गुणगान किया जा रहा है. इस पोस्टर में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद के लिए सही उम्मीदवार बताया गया है.

लोकसभा चुनाव 2019: कांग्रेस बोली- प्रियंका के आने से तीन महीने में पलट जाएगा पासा, तो भाजपा ने दिया यह जवाब

पोस्टर में लिखा है कि देश में, प्रदेश में ''विश्वास है अखिलेश में'', चाहिए देश को नया प्रधानमंत्री. यह पोस्टर सपा नेता अनुराग यादव द्वारा लगवाए गए हैं.

Posters of 'We trust in Akhilesh- The country needs a new PM' seen in the capital city of Lucknow. pic.twitter.com/dfx41WRnns