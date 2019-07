उन्नाव रेप मामला: आरोपी विधायक पर कार्रवाई को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से की अपील, कहा - अभी भी देर नहीं हुई है...

उन्नाव रेप मामले (Unnao Rape Case) के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep singh Senger) पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने पीएम मोदी (PM Modi) से अपील की है. उन्होंने मामले को लेकर दो ट्वीट किया है. उन्होंने अपने पहले ट्वीट में सवाल किया कि आखिर हम कुलदीप सेंगर (Kuldeep singh Senger) जैसे लोगों को राजनीतिक शक्ति और संरक्षण क्यों देते हैं? और पीड़ितों को अकेले ही अपने जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ देते हैं? आखिर ऐसा क्यों? वहीं, प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Vadra) ने अपने दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी से अपील की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भगवान के लिए इस अपराधी और राजनीति में सक्रिय इसके भाई को अपनी पार्टी द्वारा दी जा रही राजनीतिक शक्ति को रोकें. अभी भी देर नहीं हुई है.

Why do we give people like Kuldeep Sengar the strength and protection of political power and abandon their victims to battle for their lives alone?



This FIR clearly states that the family was threatened and apprehensive. It even mentions the possibility of a planned accident. — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 30, 2019

For God's sake, Mr. Prime Minister, divest this criminal and his brother of the political power your party is giving them.



Its still not too late.#BJPSackSengar — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 30, 2019

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने सड़क हादसे में घायल हुई उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao Rape Survivor) मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला बोला था. प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पूछा था कि भाजपा किस बात का इंतजार कर रही है और बलात्कार के आरोपी विधायक को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही? प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने ट्वीट किया था कि भाजपा किस बात का इंतजार कर रही है? पार्टी इस व्यक्ति को निकाल क्यों नहीं रही है, जबकि उसका नाम उन्नाव बलात्कार कांड में हाल में हुई दर्ज एफआईआर में भी है.' उन्होंने इस ट्वीट के साथ हैशटैग 'बीजेपी सैक सेंगर' भी लिखा यानी भाजपा सेंगर को बर्खास्त करे.

What is the BJP waiting for? Why has this man not been expelled from their party even when his name is in the latest FIR in the Unnao Rape Case?#BJPSackSengarpic.twitter.com/cTpQ0HbFNT — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 29, 2019

इससे पहले, प्रियंका ने उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता के साथ हुई सड़क दुर्घटना को चौंकाने वाली घटना करार देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा था और सवाल किया था कि आखिर भाजपा सरकार से न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'उन्नाव बलात्कार पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना का हादसा चौंकाने वाला है.'

#Unnao बलात्कार पीड़िता के साथ सड़कदुर्घटना का हादसा चौंकाने वाला है।



इस केस में चल रही CBI जाँच कहाँ तक पहुँची? आरोपी विधायक अभी तक भाजपा में क्यों हैं? पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा में ढिलाई क्यों?



इन सवालों के जवाब बिना क्या भाजपा सरकार से न्याय की कोई उम्मीद की जा सकती है? — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 29, 2019

प्रियंका ने सवाल किया था कि इस केस में चल रही सीबीआई जांच कहां तक पहुंची? आरोपी विधायक अभी तक भाजपा में क्यों हैं? पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा में ढिलाई क्यों?' उन्होंने यह भी पूछा, 'इन सवालों के जवाब बिना, क्या भाजपा सरकार से न्याय की कोई उम्मीद की जा सकती है?'

आदित्यनाथ सरकार जबाब दे!



उन्नाव रेप पीड़ित बेटी के साथ हादसा है या हत्या का षड्यंत्र?



जब रक्षक भक्षक बन जाएँ तो कौन करेगा न्याय? pic.twitter.com/K5i1exZDCj — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 29, 2019

उधर, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि बलात्कार के घृणित अपराध की पीड़ित बेटी के लिए उन्नाव व यूपी न्याय चाहता था, पर न्याय की बजाय क्या हुआ? हत्या का षड्यंत्र? पिता की पुलिस हिरासत में हत्या, अब परिवार खोया और लड़ रही ज़िंदगी की जंग!' उन्होंने सवाल किया, 'आदित्यनाथ जी- मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ़ है, क्या मेरे हक़ में फ़ैसला देगा?'

बता दें कि गत रविवार को हुए सड़क हादसे में उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई थी. हादसे में पीड़िता की मौसी, चाची और ड्राइवर की मौत हो गई. पीड़ित महिला और उसके वकील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले का मुख्य आरोपी हैं.

