Pulwama Attack: शहीद CRPF ASI मोहन लाल की बेटी ने कुछ इस तरह किया पिता की शहादत को सलाम

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को सीआरपीएफ आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों के शव उनके घरों तक पहुंच रहे हैं. देश के अलग अलग हिस्सों में शहीदों की जय-जयकार सुनाई दे रही है. शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए हर शहर में भारी भीड़ नम आंखों के साथ पहुंच रही है. न सिर्फ जनता पहुंच रही है बल्कि जनता के प्रतिनिधि भी शहीदों के परिजनों को ढांढस बांधने और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शहीद सीआरपीएफ जवान मोहन लाल का शव पहुंचा. पिता के शव देखकर बेटी ने उसने रोने के बजाय शहादत को सलामी देना मुनासिब समझा. बेटी की सलामी के साथ मोहन लाल की अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई.

#Dehradun: Daughter of CRPF ASI Mohan Lal pays last tribute to her father. #PulwamaAttackpic.twitter.com/ZzvkKLPPgg