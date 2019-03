देश के अगले नेवी चीफ होंगे वाइस एडमिरल करमबीर सिंह

वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है. रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. सिंह एडमिरल सुनील लांबा की जगह लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. वर्तमान में वाइस एडमिरल सिंह विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसैन्य कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर कार्यरत हैं.

Ministry of Defence issues correction, "Government appoints Vice Admiral Karambir Singh as the next Chief of Naval Staff. Chief of Naval Staff Admiral Sunil Lanba will vacate the office on 31 May 2019." pic.twitter.com/eEYPtQfNGZ