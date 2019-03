रामगोपाल यादव ने पुलवामा हमले को बताया था 'साजिश', अखिलेश बोले- जवानों की कुर्बानी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए

समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि देश के सशस्त्र बलों की कुर्बानी पर कभी सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए. अखिलेश ने कहा कि लोकतंत्र में हालांकि सवाल पूछना नेताओं का मौलिक अधिकार है. उन्होंने ट्वीट किया, 'हमारे सशस्त्र बलों के बलिदानों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए. अखिलेश ने ट्वीट किया कि इस सरकार को स्वयं को भारतीय सेना की तरह दिखाना बंद कर देना चाहिए. वे नेता खतरनाक हैं, जो कहते हैं कि उनसे सवाल नहीं किया जा सकता. ट्विटर पर की गयी उनकी यह टिप्पणी इस लिहाज से अहम है कि हाल में सपा नेता राम गोपाल यादव ने दावा किया था कि पुलवामा आतंकवादी हमला वोट हासिल करने के लिए रचा गया ‘‘षड्यंत्र'' था.

बालाकोट ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाले इंटरव्यू पर सैम पित्रोदा की सफाई: नागरिक के नाते मैंने पूछा, जानना मेरा अधिकार है

The sacrifices of our Armed Forces should never be questioned.



To ask questions of politicians in a democracy is our fundamental right.



This government needs to stop pretending to be the Indian Army. Politicians who say they cannot be questioned are dangerous.