धूम्रपान करने वाले शख्स ने दान किए फेफड़े, डॉक्टरों ने Video में दिखाया लंग्स का हाल

इस बात से हर कोई वाकिफ है कि धूम्रपान सेहत के लिए कितना हानिकारक है. लेकिन बावजूद स्मोकिंग करने वालों की संख्या में कोई सुधार नहीं. इसी धूम्रपान की लत से शिकार एक शख्स के फेफड़ों का वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो 30 सालों से स्मोकिंग कर रहे शख्स का था, जिसकी उम्र 52 साल थी. वीडियो में देखा जा सकता है इसमें दिख रहे लंग्स टार से बिल्कुल काले पड़ चुके हैं. यह वीडियो चीन के यूक्सी पीपुल्स हॉस्पिटल, झिएंगसु का है. यहां डॉक्टर चेन झिएंगु और उनकी ट्रांसप्लांट टीम इस फेफड़ों की जांच कर रही है, जिसे एक शख्स ने दान किया है.

This is what lungs of a chain smoker look like...pic.twitter.com/DJLi5CYUce