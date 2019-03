लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस में शामिल

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. बीजेपी के कद्दावर नेता भुवन चंद्र खंडूरी (BC Khanduri) के बेटे मनीष (Manish Khanduri) कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. वे देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए. चर्चा है कि मनीष खंडूरी (Manish Khanduri) को पौड़ी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है. आपको बता दें कि भुवन चंद्र खंडूरी (BC Khanduri) वर्तमान में पौड़ी से भाजपा के सांसद हैं. आपको बता दें कि मनीष खंडूरी के कांग्रेस में जाने की कई दिनों से चर्चा चल रही थी. हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की थी. इस बारे में पूछे जाने पर उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा था कि मनीष खंडूरी पार्टी के सदस्य नहीं हैं और इसलिये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां जाते हैं.

Dehradun, Uttarakhand: Manish Khanduri, the son of former Uttarakhand CM and BJP leader Maj Gen (Retd) BC Khanduri, joins Congress party. pic.twitter.com/i6ysu6IWq9