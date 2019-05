TMC का एक और MLA हुआ बीजेपी में शामिल, कई और के शामिल होने की अटकलें तेज 

लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायकों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है. बुधवार को टीएमसी के एक और विधायक मोनिरुल इस्लाम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. इससे पहले मंगलवार को टीएमसी के दो विधायकों और 29 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे. बता दें कि मंगलवार को कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि जिस तरीके से पश्‍च‍िम बंगाल में सात चरणों में चुनाव हुए उसी तरीके से यहां सात चरणों में लोगों को पार्टी में शामिल करवाएंगे. उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं और कभी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं. कैलााश विजयवर्गीय ने कहा कि आज उसका पहला चरण है. उन्‍होंने कहा कि ममता जी की तानाशाही से तंग आकर सभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. 3 विधायक और 29 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के मौके पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मुकुल रॉय ने कहा कि हमलोग बंगाल में संघर्ष करेंगे.

Trinamool Congress MLA Manirul Islam joins Bharatiya Janata Party in Delhi. TMC's Gadadhar Hazra, Mohd Asif Iqbal and Nimai Das also join BJP. pic.twitter.com/Y2rOILuZ2f