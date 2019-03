प्रियंका गांधी ने 'गंगा-जमुनी तहजीब यात्रा' से पहले यूपी के लोगों के लिए लिखा खत, कहा- आपके द्वार पर आ रही हूं

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहीं प्रियंका गांधी इन दिनो प्रयागराज से वाराणसी तक की नौका यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई हैं. अपनी यात्रा से पहले प्रियंका ने यूपी के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी है, जहां उन्होंने लिखा है कि राजनीति में बदलाव के लिए मैं आपके द्वार पहुंच रही हूं, आपसे एक सच्चा संवाद करने के लिए. अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरा पुराना नाता रहा है. आज कांग्रेस पार्टी की सिपाही के रूप में मेरी जिम्मेदारी आप सबके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने की है.

उन्होंने लिखा कि प्रदेश की राजनीति में एक ठहराव सा आ गया है. जिसके कारण युवा, किसान और महिलाएं परेशान हैं. वे अपनी बात अपनी पीड़ा लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं. लेकिन राजनीतिक गुणा-गणित के शोर में युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूर की आवाज प्रदेश की नीतियों की तरह पूरी तरह से गायब है. उन्होंने लिखा कि मैं मानती हूं कि प्रदेश में किसी भी राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत आपकी बात को सुने बगैर नहीं हो सकती. इसलिए सीधा आपसे एक सच्चा संवाद करने के लिए आपके द्वार पर पहुंच रही हूं.

