BJP के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा 28 मार्च को कांग्रेस में होंगे शामिल, पटना साहिब से लड़ेंगे चुनाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर लगातार हमलावर बीजेपी (BJP) के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) 28 मार्च को कांग्रेस में शामिल होंगे. लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में बीजेपी की तरफ से नजरअंदाज होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha News) के कांग्रेस (Congress) की तरफ से अपने पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ेंगे. बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा की जगह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब सीट से मैदान में उतारा है. सोशल मीडिया पर लगातार पीएम मोदी के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में लिखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha Congress) ने इससे पहले राहुल गांधी (Rahhul Gandhi) की जमकर तारीफ की और उन्हें 'मास्टर ऑफ सिचुएशन' बताया है.

It's a masterstroke by the 'master of situation', @RahulGandhi - declaring #MinimumIncomeGuarantee scheme. It has rattled our people so much that some of our prominent people had to rush for a press conference, calling the whole declaration/ announcement "chhal kapat".