पीएम मोदी ने की यह खास काम करने की अपील तो तेजस्वी यादव बोले- थैंक्स सर, पहले से कर रहे हैं, अब और ज्यादा करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) से पहले बुधवार को विपक्षी दलों के नेताओं सहित देशभर के सेलेब्स को ट्वीट करते हुए एक खास अपील की थी. पीएम मोदी ने राजद प्रमुख तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) सहित कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi), टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बसपा प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ट्वीट किया था. अलग-अलग दर्जनों ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने इन सबसे देश के नागरिकों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आग्रह किया है.

प्रधानमंत्री के ट्वीट का तेजस्वी यादव ने गुरुवार को जवाब दिया. तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'शुक्रिया सर, पहले से कर रहे हैं और अब और ज्यादा करेंगे. एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक उम्मीदवार का कर्तव्य है कि वह चुनाव के वक्त किए गए वादे को पूरा करने के लिए बाध्य हो. लोगों ने आपको भारी संख्या में प्यार दिया, लेकिन आपके द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं होने पर बेरोजगार और त्रस्त हो गए. कृप्या इस पर विचार करें.'

Thx Sir!Already doing that & will do more



For a healthy democracy,a candidate is duty bound to fulfill promises he made to the electorate. People bestowed you with great numbers but the tall promises you made remained unfulfilled leaving them unemployed & appalled. Kindly Ponder https://t.co/lu2HsggmGS