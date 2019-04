कश्मीर में प्रचार के इस तरीके को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को घेरा, कहा- अपना असल रंग दिखाएं

नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने कश्मीर में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) को निशाना बनाया है. कश्मीर (Kashmir) घाटी में बीजेपी द्वारा प्रचार सामग्री में भगवा के बजाय हरे रंग का उपयोग करने पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी का भगवा रंग कश्मीर घाटी में पहुंचने पर हरा हो गया है.

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने कश्मीर में बीजेपी के एक प्रत्याशी के पोस्टर के फोटो के साथ किए गए एक ट्वीट में बीजेपी (BJP) को घेरा है. उनके इस ट्वीट पर काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं जिनमें बीजेपी के झंडे के फोटो लगाए गए हैं.

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने श्रीनगर (Srinagar) लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी (BJP) के उम्मीदवार खालिद जहांगीर के एक पोस्टर के फोटो के साथ ट्वीट किया है- 'बीजेपी का भगवा रंग कश्मीर में पहुंचने के बाद हरा हो जाता है. मुझे यकीन नहीं है कि इस पार्टी को वास्तव में यह भरोसा है कि वह मतदाताओं को बेवकूफ बना सकती है, जबकि वह इस तरह से खुद को मूर्ख दिखा रही है. वह घाटी में प्रचार करते हुए अपना असल रंग क्यों नहीं दिखाती?'

