Bigg Boss: दुप्पटा ओढ़ सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल संग पाया गिद्दा, देखें बिग बॉस का यह अनदेखा Video

बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में इन दिनों जहां एक तरफ लड़ाई और झगड़े लगातार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट पर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का एक क्यूट वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शहनाज (Shehnaz Gill), सिद्धार्थ को गिद्दा (पंजाबी डांस) करना सिखा रही हैं. वहीं, दूसरी ओर सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) भी सिर पर दुप्पटा ओढ़कर शहनाज के स्टेप्स को कॉपी करते दिखाई दे रहे हैं. सिद्धार्थ और शहनाज के इस वीडियो को सिद्धार्थ शुक्ला की टीम ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. बिग बॉस के घर में इन दोनों का ये क्यूट अंदाज फैन्स को काफी पसंद आ रहा है.

Our boy got the moves ???? This video of Sidharth doing those giddha moves is all sorts of cute and funny at the same time. Such an entertainer!!!

