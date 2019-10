Maharashtra Assembly Election 2019: बॉलीवुड कलाकारों ने मतदान कर निभाई जिम्मेदारी, कहा- यह केवल अधिकार नहीं...

Maharashtra Assembly Election 2019: महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान जारी है. जहां एक तरफ महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव (Maharashtra And Haryana Assembly Election) में उम्मीदवार एड़ी-चोटी का जोर लगाकर जीत दर्ज करने की कोशिश में लगे हैं तो वहीं राज्य की जनता भी वोट देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है. आम लोगों के साथ बॉलीवुड कलाकारों ने भी विधानसभा चुनाव में मतदान कर अपनी पूरी-पूरी जिम्मेारी निभाई है. इनमें माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit), वरुण धवन (Varun Dhawan), रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh), विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi), आमिर खान, किरण राव और प्रेम चोपड़ा जैसे बॉलीवुड के कई दिग्गज शामिल हैं. इन बॉलीवुड सितारों की फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाई हुई है.

My family and I just voted, have you?



This is not just our right but also our responsibility. Let's not take this right and privilege for granted. Urge you all to please go out & vote if you haven't already.#MaharashtraAssemblyPolls#AssemblyElections2019#VoteKarMaharashtrapic.twitter.com/miuoZdwtWT