Nora Fatehi से 'मटर' छिलवा रही थीं भारती सिंह, तो Kapil Sharma को यूं आया गुस्सा, देखें धांसू Video

Haha must watch full ????Admin:/- @nishan_bajpai_ #saregamapalilchamps #indiansinger21 #musicvideo #indiansinger #indiansingers #arijitsingh #love_song_and_sad_song_ #IndianIdol #nehakakkar #IndianIdol10 #musictalent #voiceacting #bollywoodmusic #bollywoodsongs #voiceovers #lyrics #TheVoiceOnStarplus #thevoice #nehakakkar #Risingstar3 #TheVoiceOnStarplus #saccha_pyar1415 #saregamapalilchamps #musicvideo #indiansinger #indiansingers #arijitsingh #armanmalik #thevoiceonstarplus #atifaslam #badshah #IndianIdol #nehakakkar #IndianIdol10 #musictalent #voiceacting #bollywoodmusic #bollywoodsongs #jayaskumar #voiceovers #lyrics #TheVoiceOnStarplus #thevoice #risingstar #Risingstar3 #TheVoiceOnStarplus #thevoiceonstarplus #thevoiceindiakids #thevoiceons #shankarmahadevan #singing_perfomance1415 @shivankurvashishtofficial

A post shared by bollylove (@bollylove_1415) on Sep 17, 2019 at 7:49am PDT