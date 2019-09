Kapil Sharma पहुंचे गोल्डन टैंपल तो इस एक्ट्रेस ने कहा- हमारे लिए भी प्रार्थना कर लेना...

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने कार्यक्रम 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में खूब धमाल मचाते हैं. उनका यह शो हर हफ्ते कोई न कोई धमाका जरूर करता है. लेकिन हाल ही में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अमृतसर के गोल्डन टैंपल पहुंचे हैं. इस बात की जानकारी कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने ट्विटर हैंडल से गोल्डन टैंपल की फोटो शेयर करते हुए दी. इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) की 'सेक्शन 375' (Section 375) के लिए भी ट्वीट किया. इस ट्वीट में कपिल शर्मा ने ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) को बधाई देने के साथ ही फिल्म की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दीं.

WWE Raw में 'स्टोन कोल्ड' की धमाकेदार एंट्री, पहलवान को पहले पिलाई बीयर और फिर यूं किया चित

All the very best to my friend n one of the finest actor of our industry @RichaChadha for #Section375 more power to u Chadha sahib pic.twitter.com/HcydPCiMI3



कपिल शर्मा ने ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) के लिए ट्वीट करते हुए लिखा, "इडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस और मेरी खास दोस्त ऋचा चड्ढा को 'सेक्शन 375' (Section 375) के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं." कपिल शर्मा के इस ट्वीट का ऋचा चड्ढा ने भी रिप्लाई किया. ऋचा चड्ढा ने कपिल शर्मा के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, "कपिल, आपका धन्यवाद. उम्मीद करती हूं कि आप और गुरजोत स्वर्ण मंदिर के दिव्य वातावरण का आनंद ले रहे होंगे. हमारे लिए भी प्रार्थना करें. जल्द ही मिलते हैं."

रोमांटिक अंदाज में नजर आए केन्या के शाहरुख और काजोल, बॉलीवुड एक्टर ने शेयर किया Video

Kapil! Thank you my friend. Hope you and Gurjot are enjoying the divine atmosphere of the Golden Temple... Pray for us too! Lots of love, see ya soon ! https://t.co/IbMfwVIYi2