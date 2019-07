VIDEO: कपिल शर्मा के शो में क्रिकेटरों का धमाल, कोई बना 'बाजीगर' तो कोई गुजराती सनी देओल

'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' के सेट पर क्रिकेट के दिग्गज आएंगे नजर

खास बातें 'द कपिल शर्मा शो' में पहुंचे क्रिकेट के दिग्गज शो में दीपक चाहर, सूर्यकुमार यादव और पार्थिव पटेल आएंगे नजर कपिल शर्मा शो के सेट पर हुई ढेर सारी मस्ती

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने कार्यक्रम 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' के जरिए हर हफ्ते धमाल मचाते हैं. 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' इस हफ्ते भी अपने नए चुटकुलों और कंटेंट के जरिए तहलका मचाने वाला है. इस बार शो पर क्रिकेटर पार्थिव पटेल, सूर्यकुमार यादव और दीपक चाहर नजर आने वाले हैं. सोनी टीवी ने 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' का प्रोमो शेयर किया है. प्रोमो में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) क्रिकेट खिलाड़ियों से न सिर्फ ढेर सारे सवाल पूछ रहे हैं बल्कि उनके साथ खूब मस्ती भी कर रहे हैं. इसके साथ ही कपिल शर्मा ने भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर से पूछा कि वह पढ़ाई में कमजोर होने के कारण क्रिकेट में आए या उन्हें शौक था. इस पर दीपक चाहर ने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को चौंकाने वाला जवाब दिया. दिलचस्प यह बात रही कि कपिल शर्मा के शो में कोई क्रिकेटर 'बाजीगर' बना तो कोई 'गुजराती सनी देओल' (Sunny Deol).

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: दयाबेन को लेकर आई बड़ी खबर, यूं मिलेगी जेठालाल को जीवनसंगिनी

Kapil ne daale sawaalon ke Yorkers. Kya ho jayenge humaare teeno cricketers haste haste clean bold? Dekhiye inki extra innings #TheKapilSharmaShow, Sat-Sun raat 9:30 baje sirf Sony par. pic.twitter.com/dEaAXIbVzn — Sony TV (@SonyTV) July 3, 2019

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने दीपक चाहर से मजाकिया अंदाज में उनके करियर को लेकर सवाल किया. इस पर दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने जवाब दिया कि मुख्य वजह यही थी कि मैं पढ़ाई में कमजोर था. दीपक के इस जवाब पर वहां मौजूद कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की भी हंसी छूट जाती है. इसके अलावा कपिल शर्मा ने सूर्यकुमार यादव से उनके स्विप शॉट के बारे में सवाल किया और पार्थिव पटेल से सनी देओल का डायलॉग गुजराती भाषा में बोलने को कहा. सूर्यकुमार यादव ने बाजीगर बनकर सेट पर डांस भी किया.

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी जेठानियों को लेकर बताया ये सच, जानकर रह जाएंगे हैरान

सोनी टीवी ने इस प्रोमो को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर किया. प्रोमो को शेयर करते हुए सोनी टीवी ने लिखा 'कपिल ने डाले सवालों के यॉर्कर्स, क्या हो जाएंगे हमारे तीनों क्रिकेटर्स हंसते-हंसते क्लीन बोल्ड?' सोनी टीवी के कैप्शन से भी लग रहा है कि इस बार शो में क्रिकेटर्स के साथ अलग ही धमाका होने वाला है.

सुष्मिता सेन के वीडियो ने बटोरी सुर्खियां, पूल में बॉयफ्रेंड और बेटी के साथ चिल करती आईं नजर

बता दें कि 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के साथ ही उनकी बाकी की टीम यानी कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, सुमोना चक्रवर्ती, भारती और चंदन प्रभाकर अपनी एक्टिंग और बातों से सबको हंसाते और खुश रखते हैं. इस हफ्ते द कपिल शर्मा शो पर क्रिकेटर्स के अलावा सिंगिंग दुनिया के दिग्गज भी नजर आएंगे, जिससे कपिल शर्मा के शो पर हंसी के फुहारों के साथ सुरों की भी बरसात होगी. द कपिल शर्मा शो के सेट पर सुखविंदर सिंह और जुबिन नौटियाल नजर आएंगे.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...