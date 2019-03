कपिल शर्मा ने अक्षय कुमार के सामने परिणीति चोपड़ा से किया फ्लर्ट, एक्ट्रेस ने यूं दिया जवाब...देखें Video

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी फिल्म 'केसरी' का प्रमोशन करने पहुंचेंगे. उनके साथ परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) भी नजर आईं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो पर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने जमकर धमाल मचाया. वहीं, 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के इस एपिसोड में आर्मी के जवान भी मौजूद रहेंगे. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जब भी कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो पर आते हैं खूब धमाल मचता है.

श्रीदेवी की बायोपिक करने के सवाल पर विद्या बालन का जवाब हुआ वायरल, बोलीं...

How's the Josh! Are you ready for tonight? Here's a sneak peek into the madness! Watch #TheKapilSharmaShow with @akshaykumar and @ParineetiChopra at 9:30 PM. @KapilSharmaK9@kikusharda@haanjichandan@Krushna_KAS@bharti_lalli@sumona24@RochelleMRao@trulyedward@banijayasiapic.twitter.com/ymdtTfvh19