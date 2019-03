Kapil Sharma शो पर खूब मचने वाला है धमाल, हास्य कलाकारों ने जमाया रंग... देखें Video

खास बातें कपिल शर्मा शो पर खूब मचेगा धमाल हास्य कलाकार बनेंगे मेहमान कपिल शर्मा और हास्य कलाकारों की जमेगी महफिल

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) से दर्शकों को खूब हंसा रहे हैं. उनके शो की टीआरपी भी काफी अच्छी है. 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में इस बार दर्शक और हंसने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस बार के एपिसोड में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने हास्य कलाकारों को आमंत्रित किया है. इस बार 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) पर हास्य कलाकार अरुण जैमिनी, प्रतीक चौबे और अंजुम रहबर दिखाई देंगे. ये तीनों कलाकार अपनी कॉमेडी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) शो पर आने वाले इस एपिसोड की जानकारी इंस्टाग्राम पर दी गई है.

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) शो एक प्रोमो वीडियो सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तीनों हास्य कलाकार (Comedy Artists) अरुण जैमिनी, प्रतीक चौबे और अंजुम रहबर दिखाई दे रहे हैं. तीनों कलाकार दर्शकों को अपने कॉमेडी टाइमिंग से गुदगुदा रहे हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में यह एपिसोड आगामी रविवार को प्रसारित किया जाएगा.

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने जब से छोटे पर्दे पर वापसी की है तब से ही उनका शो काफी लोकप्रिय हो रहा है. अब हास्य कलाकारों में अरुण जैमिनी, प्रतीक चौबे और अंजुम रहबर जैसे दिग्गज एक ही मंच पर होंगे तो माहौल देखने वाला होगा. कुल मिलाकर इस एपिसोड में जमकर धमाल मचने वाला है और दर्शक हंस हंसकर लोटपोट होने वाले हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी थी कि अब वो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) का अनसेंसर्ड वीडियो भी शेयर करेंगे.

