कपिल शर्मा के शो में किशोर कुमार के बेटे ने सुनाया ऐसा किस्सा, हंस-हंसकर लोटपोट हुए कॉमेडी मास्टर- देखें Video

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) इन दिनों अपने कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) से दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं. कपिल शर्मा शो का वीडियो भी खूब वायरल होता रहता है. इस शो के प्रोमो वीडियो फैंस के लिए पहले ही सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जाता है. कपिल शर्मा शो (Kapil Sharma) का कुछ वीडियो फिर से वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अपनी कॉमेडी टाइमिंग से लोगों को हंसा रहे हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में इस बार मशहूर सिंगर किशोर कुमार को ट्रिब्यूट दिया गया. इस मौके पर किशोर कुमार के दोनों बेटों ने कपिल शर्मा के शो पर खूब धमाल मचाया.

A tribute to the legendary Kishore Kumar on #TheKapilSharmaShow ! Join us as we celebrate the priceless moments with his family tomorrow at 9:30 PM. @KapilSharmaK9 @kikusharda @haanjichandan @Krushna_KAS @bharti_lalli @sumona24 @RochelleMRao @trulyedward @banijayasia pic.twitter.com/rPzcbQHnvb

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) शो पर उनके बेटे ने उनके सुपरहिट सॉन्ग 'रूप तेरा मस्ताना' का एक किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर सभी खूब हंसने लगे. इस शो में उनके बेटे अमित कुमार ने इस सॉन्ग को गा कर भी सुनाया. कपिल शर्मा ने इस दौरान किशोर कुमार की फैमिली के साथ जमकर मस्ती की. अमित कुमार ने यहां बताया कि पहले उस गाने के बोल अलग तरीके से थे, लेकिन किशोर कुमार ने उसे अपने अंदाज में गाया और यह गना सुपरहिट हो गया.

Mumbai, Pune ho ya Nasik, har koi hai Kapil Sharma ka aashiq. Tell us in the comments below if you too are a fan of our comedy king and tune-in to #TheKapilSharmaShow tonight at 9:30 PM. @KapilSharmaK9@kikusharda@haanjichandan@Krushna_KAS@bharti_lalli@sumona24pic.twitter.com/ATGvihR2Ea