बढ़ा वजन, आए डार्क सर्कल; कपिल शर्मा के बदले लुक पर ऐसा रहा Twitter Reaction

पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा लंबे समय से छोटे पर्दे से नदारद हैं. इतना ही नहीं उन्होंने सोशल मीडिया से भी दूरी बना रखी है. हाल ही में कपिल शर्मा मुंबई लौटे, एयरपोर्ट पर उन्हें अपने डॉगी चीकू के साथ देखा गया. कपिल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई. इन तस्वीरों में कपिल का वजन काफी बढ़ा हुआ लग रहा है, साथ ही उनके डार्क सर्कल्स साफ देखे जा सकते हैं. मालूम हो कि, कपिल शर्मा का शो 'द फैमिली टाइम विद कपिल' छोटे परदे पर शुरू होते ही बंद हो गया था.सोशल मीडिया पर कपिल की तस्वीरें वायरल होते ही कॉमेडियन के फैन्स ने इन्हें लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने कपिल की सेहत को लेकर सवाल उठाए, कुछ यूजर्स उनके लुक को लेकर चिंतित हुए. जबकि किन्हीं ने उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ मांगी. लोगों ने उन्हें जल्द से जल्द टीवी पर वापसी करने की सलाह भी दे डाली.

