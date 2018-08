'नागिन' ने फिर डसा सलमान खान को, इसके जहर के आगे निकला 'सुल्तान' का 'दम'

टेलीविजन क्वीन एकता कपूर का सुपरनेचुरल शो ' नागिन 3 ' सबसे ज्यादा देखने वाली टीवी शो है. कई हफ्तों से शो ने पहली पोजिशन पर जगह बना रखी है. BARC India के वीकली आंकड़ों के मुताबिक टॉप 5 टीवी शो में 'नागिन 3' ने सबसे ज्यादा 16677 इम्प्रेशन हासिल किया है, जबकि दूसरे नंबर पर जीटीवी पर आने वाला प्रोग्राम 'कुंडली भाग्य' रहा. जीटीवी का ही एक और टीवी शो 'कुमकुम भाग्य' तीसरे स्थान पर बना हुआ है. कलर्स टीवी का डांस रिएलिटी शो 'डांस दीवाने' चौथी पोजिशन जबकि ज़ी अनमोल का शो 'कुमकुम भाग्य' पांचवी पोजिशन पर है. माधुरी दीक्षित के डांस रिएलिटी शो 'डांस दीवाने' को अच्छी रेटिंग मिली है. हालांकि, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का गेम शो 'दस का दम' टॉप-5 से बाहर है.

