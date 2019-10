सिद्धार्थ डे ने पंजाब की कैटरीना कैफ को लेकर पार की सारी हदें, तो 'बिग बॉस' के घर में जमकर मचा हंगामा

Kya tuth jayega shehnaaz ka hosla . . #vivo #bb13 #biggboss13 #biggboss #salmankhan #mtv . . © COPYRIGHT DISCLAIMER All the credit & COPYRIGHT of News , Media , Photo , Video Reserved and served to - @colorstv @endemolshineind @voot @mtv @starplus . . #shefalibagga #sidhharthshukla #sidhharthdey #asimriaz #abumalik #devoleenabhattachargee #rashamidesai #koenamitra #artisingh #dalljietkaur #shehnaazgill #mahirasharma #paraschhabra #bollywood #khatrakhatrakhatra #splitsvilla12 #mtvhustle #music #love

A post shared by BB KHABRI (@biggboss13.khabri) on Oct 23, 2019 at 10:14pm PDT