Viral Video: 'बिग बॉस 13' में आया नया तूफान, रश्मि ने बहाए आंसू तो शहनाज पर भड़के पारस

Bigg Boss 13: 'बिग बॉस 13' का धमाकेदार शो रोजाना अपने साथ ढेर सारा मनोरंजन लेकर आता है. इस बार 'बिग बॉस 13' में रश्मि देसाई, शहनाज गिल, दलजीत कौर और कोएना मित्रा नॉमिनेट हुए हैं. इसके अलावा इन दिनों शो में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill), पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) और आरती सिंह (Arti Singh) खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में 'बिग बॉस 13' का एक प्रोमो भी रिलीज हुआ है. इस प्रोमो में जहां एक तरफ पारस और आरती सिंह की दोस्ती टूटती नजर आ रही है तो वहीं पारस भी शहनाज गिल पर भड़के नजर आ रहे हैं. 'बिग बॉस 13' का यह प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

प्रोमो में नजर आता है कि आरती सिंह (Arti Singh) और पारस (Paras Chhabra) के बीच शहनाज गिल (Shehnaz Gill) को लेकर अनबन हो जाती है. वीडियो में आरती बताती हैं कि वह पारस और शहनाज गिल के बीच सब ठीक करने के लिए दोनों की मैसेंजर बनी हुई हैं, जिस पर पारस कहते हैं कि मुझे नहीं करना कुछ ठीक. दोनों की बातें यहीं खत्म नहीं हुईं. इसके अलावा वीडियो में दिखाया गया कि लड़कों के रिजल्ट के समय आरती सिंह और शहनाज गिल उन्हें ब्लैक रिंग देती हैं.

