लड़की को Kiss करते कैमरे में पकड़ा गया लड़का, फिर बनाने लगा ऐसी शक्ल, देखें Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. फुटबॉल मैच के दौरान एक लड़के ने लड़की को किस किया और ये पल कैमरे पर कैद हो गया. ये देखकर लड़के ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. बार्सिलोना और डेल्फिन के बीच फुटबॉल मैच चल रहा था. दरअसल, कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे और जैसे ही लड़के को एहसास हुआ कि ये हरकत कैमरे में कैद हो गई है तो वो आगे होकर बैठ गया और ऐसे रिएक्ट किया कि कुछ हुआ ही नहीं है.

ट्विटर यूजर रोजर गोंजालेस ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, ''जब आप पास में बैठी लड़की को किस करें और एहसास हो कि आपकी शादी खत्म हो गई है, क्योंकि कैमरे पर ये रिकॉर्ड हो रहा है.''

देखें Video:

When you kiss your side chick and realize your marriage is over cuz you're on camera



pic.twitter.com/JaETF4sYhD — Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) January 19, 2020

ट्विटर पर इस वीडियो के अब तक 25 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 3 लाख से ज्यादा लाइक्स और 80 हजार से ज्यादा रिट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों को रोजर का कैप्शन खूब पसंद आ रहा है और साथ ही लोग लड़के के रिएक्शन का मजाक बना रहे हैं. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

