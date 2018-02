कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गुरुवार को अपने बच्चों के साथ क्रिकेट का आनंद लिया. न्यूज एजेंसी ANI ने वीडियो ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि वो एक हाथ से बल्ले को उछाल रहे हैं. ग्राउंड पर भारतीय पूर्व कप्तान कपिल देव और मोहम्मद अजहरुद्दीन भी मौजूद थे. वीडियो के साथ कैप्शन लिखा था- ''देखिए: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने बच्चों के साथ दिल्ली के क्रिकेट ग्राउंड पर नजर आए. पूर्व इंडियन कैप्टन कपिल देव और मोहम्मद अजहरुद्दीन भी मौजूद थे.''ट्रूडो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आठ दिनों दौरे पर शनिवार को भारत पहुंचे. इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विज्ञान और नवाचार, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और अंतरिक्ष जैसे साझा हितों वाले प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है.

#WATCH: Canadian Prime Minister #JustinTrudeau along with his children at a cricket ground in #Delhi. Former Indian captains Kapil Dev & Mohd Azharuddin also present. pic.twitter.com/qJmKhtrNMX