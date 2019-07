दूल्हे ने शादी से पहले एक्स-गर्लफ्रेंड को लिखी ऐसी बात, फूट-फूटकर रोने लगी लड़की

एक शख्स का दिल को छू लेने वाला मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसको देखकर ट्विटर यूजर्स इमोशनल हो गए हैं. एक शख्स ने शादी से पहले अपनी पूर्व प्रेमिका को इमोशनल मैसेज किया. जिसको पढ़ने के बाद लड़की भी फूट-फूटकर रोने लगी. @_xolexc नाम के ट्विटर यूजर ने इस स्क्रीनशॉट्स को शेयर किया है. जिसमें कैप्शन लिखा है- 'मैं निशब्द हूं.'

Chandrayaan-2 को लेकर हरभजन सिंह ने किया ऐसा ट्वीट, भड़क गए लोग, बोले- शर्म आनी चाहिए...

स्क्रीनशॉट की शुरुआत में लड़का मैसेज करता है- क्या ये अभी भी एलैक्सा का नंबर है? जिसका जवाब लड़की देती है- हां, आप कौन हो? जिस पर लड़के ने लिखा- मुझे पहचाना? लड़की ने लिखा- अरे हां, कैसे हो तुम? जिसके बाद लड़के ने एक लंबा मैसेज लिखा और सभी चीजों के लिए शुक्रिया कहा.

आतंकियों ने अगवा कर जवान की हत्या की थी, अब भाइयों ने बदला लेने के लिए ज्वाइन की आर्मी, पिता बोला- 'धोखे से मारा, अब..'

लड़के ने मैसेज में लिखा- ''मैं कल शादी कर रहा हूं. मुझे तुम्हें मैसेज भेजना था. (जो मेरी मंगेतर जानती है) मेरा पहला प्यार बनने के लिए शुक्रिया. शुक्रिया मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया. शुक्रिया मुझे हमेशा परेशानियों से निकालने के लिए. जब मैं बीमार था उस वक्त मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया. मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें एक दिन सच्चा प्यार मिले. तुमने जवानी के दिनों में मुझे इतना चाहा तो अब तुम्हारा प्यार कितना स्ट्रॉन्ग और पॉवरफुल होगा. मुझे प्यार करने के लिए शुक्रिया...''

बिहार में आफत बनकर आई बाढ़, महिला ने एनडीआरएफ की नाव में दिया बच्ची को जन्म

जिसके बाद @_xolexc ने बड़े ही मैच्योर तरीके से मैसेज किया. जिसकी काफी तारीफ हो रही है. उन्होंने एक और स्क्रीनशॉट डालते हुए कैप्शन में लिखा- सभी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने क्या जवाब दिया. मैं ये रिप्लाई किया है. मैं सचमुछ निशब्द हूं. मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूं. लेकिन मैंने कुछ ऐसा लिखा है.

दुल्हन के पिता ने दिया दहेज तो कोर्ट में मिली ऐसी सजा, कहा गया- दहेज लेना अपराध है तो देना भी अपराध

for everyone asking me what i replied to, this is what i replied. i was literally speechless an didn't know what to say but that's what i said . pic.twitter.com/Zwkh0iAr2i