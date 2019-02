VIDEO: एमएस धोनी से बचने के लिए ICC ने बताया बल्लेबाज को एक IDEA, बोले- माही से बचना है तो...

एमएस धोनी (MS Dhoni) ने भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand, 2019) के बीच पांचवें मुकाबले में कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. उनका बल्ला तो आखिरी वनडे (India vs New Zealand 5th odi) में शांत रहा लेकिन विकेट से पीछे उन्होंने शानदार विकेटकीपरिंग की. जिसके लिए फिर वो चर्चा में आ गए हैं. एक समय ऐसा आया जब लग रहा था कि भारत मुकाबला हार जाएगा. लेकिन उसी समय धोनी (MS Dhoni) ने चीते की रफ्तार से थ्रो मारकर मैच पलट दिया. टर्निंग प्वाइंट था धोनी (MS Dhoni) का नीशम (Neesham) को रन आउट करना. और इसी ने एकदम से मुकाबले की तस्वीर बदल दी. इस बार धोनी की इस मुस्तैदी का शिकार जिमी नीशम हुए.

मैच में सबसे ज्यादा 44 रन बनाने वाले नीशम अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे. जाधव के ओवर की दूसरी बॉल पर नीशम स्वीप खेलने का प्रयास कर रहे थे. गेंद की लाइन को वह पूरी तरह मिस कर गए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई. LBW के लिए अपील की गई, लेकिन अंपायर ने नॉट-आउट करार दे दिया. बल्लेबाज से गलती ये हुई कि वो लाइन से बाहर खड़े थे. धोनी ने जैसे ही देखा तो बॉल स्टम्प्स की तरफ थ्रो फेक दिया और आउट करार दिए गए. बल्लेबाज भी देखकर हैरान रह गया. धोनी की तारीफ आईसीसी ने भी ट्वीट कर की. आईसीसी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'जब धोनी क्रीज के पीछे हों, तो भूलकर भी अपनी क्रीज नहीं छोड़ें.'

Never leave your crease with MS Dhoni behind the stumps! https://t.co/RoUp4iMpX6 — ICC (@ICC) February 3, 2019

भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 49.5 ओवरों में 252 रन बनाए. उसकी तरफ से अंबाती रायुडु (90 रन, 113 गेंद, 8 चौके, 4 छक्के) और हार्दिक पंड्या (45 रन, 22 गेंद, 2 चौके, 5 छक्के) ने शानदार पारियां खेलीं, तो विजय शंकर (45 रन, 64 गेंद, 4 चौके) और केदार जाधव (34 रन, 45 गेंद, 3 चौके) ने भी उपयोगी योगदान दिया. मिड्ल और लोअर ऑर्डर बैट्समैन के इस प्रयास से भारत फाइटिंग स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा.

253 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 44.1 ओवरों में 217 रन बनाकर आउट हो गई. उसके लिए जेम्स नीशम (44 रन, 32 गेंद, 4 चौके, 2 छक्के) और विलियमसन (39 रन, 73 गेंद, 3 चौके) ने सबसे ज्यादा रन बनाए. भारत के लिए युजवेंद्र चहल ने तीन और शमी और पंड्या ने दो-दो विकेट लिए. अंबाती रायुडु को मैन ऑफ द मैच, जबकि मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया.