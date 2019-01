एमएस धोनी का मुरीद हुआ पाकिस्तान, जीत के बाद पाक फैन्स ने ऐसे मनाया जश्न, देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच दूसरे वनडे में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. एमएस धोनी (MS Dhoni) ने नाबाद 55 रन बनाकर टीम इंडिया को 6 विकेट से जिता (Adelaide ODI) दिया. आखिरी ओवर में छक्का जड़कर उन्होंने बता दिया कि वो अभी भी मैच जिताऊ खिलाड़ी हैं. मैच जीतने के बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट फैन्स के साथ जीत का जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. मैच जीतने के बाद जब धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ग्राउंड पर लौट रहे थे तो फैन्स उनको खूब चीयर कर रहे थे. धोनी (MS Dhoni) वहां पहुंचे और फैन्स को अपने अंदाज में शुक्रियादा अदा किया. पाकिस्तान भी एमएस धोनी का मुरीद हो चुका है. एक फैन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन एमएस धोनी (Dhoni) का बहुत बड़ा फैन हूं.'

MS Dhoni Not Finished... माही का चला बल्ला तो फैन्स ने आलोचकों को दिए ऐसे जवाब

जीत के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाडियों के साथ हाथ मिलाने के बाद धोनी (MS Dhoni) पवैलियन लौट रहे थे. फैन्स धोनी (MS Dhoni) के पास पहुंच गए और उनको चीयर करने लगे. धोनी (MS Dhoni) टीम इंडिया के साथ खड़े थे. धोनी (MS Dhoni) उनके पास पहुंचे और हाथ दिखाकर शुक्रिया किया. जिसके बाद वो हाथ मिलाने पहुंचे और चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए. धोनी का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं.

एमएस धोनी की इस बड़ी चूक से हार सकती थी टीम इंडिया, अंपायर को कोस रहे हैं ऑस्ट्रेलियन फैन्स, देखें VIDEO

देखें VIDEO:

#ausvind I am from Pakistan but i am big fan of #MSDhonipic.twitter.com/67UeldSBuz