IND vs PAK: भारत से बुरी तरह हारने के बाद रो पड़ा पाक फैन, बोला- 'ये लोग रात-भर पीजा-बर्गर खाते रहे और...' देखें VIDEO Cricket World Cup 2019, India Vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच विश्व कप में हुए मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए. ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के प्रशंसक अपने ही खिलाड़ियों को अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं.