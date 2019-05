IPL 2019: आखिरी बॉल पर चाहिए था छक्का, हार्दिक पंड्या ने पांडे को कहा कुछ ऐसा, फैन्स हैरान, देखें VIDEO

IPL 2019 MI vs SRH: हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर मनीष पांडे (Manish Pandey) सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को सुपर ओवर में पहुंचाने में कामयाब रहे. लेकिन सुपर ओवर (MI vs SRH Super Over) में मैच जीतकर मुंबई इंडियंस (MI) प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब रहा. मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर पहुंचने की कोशिश में है. तो वहीं अगर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को प्लेऑफ में पहुंचना हैं तो उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB vs SRH) के खिलाफ जीतना जरूरी है. मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर फैन्स काफी कंफ्यूज हैं. सनराइजर्स हैदराबाद को आखिरी गेंद पर 7 रन चाहिए थे. यानी एक छक्का और मैच सुपर ओवर में. हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) गेंदबाजी कर रहे थे और सामने खड़े थे मनीष पांडे (Manish Pandey). पंड्या (Hardik Pandya) ने पांडे (Manish Pandey) को गेंद डालने से पहले कुछ बोला. जिसकी अगली गेंद पर पांडे ने छक्का मार दिया और मैच सुपर ओवर में पहुंच गया.

ज्यादा शोर के कारण सुनाई नहीं जा सका कि आखिर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने कहा क्या. लेकिन अगली गेंद पर छक्का मारकर मनीष पांडे ने मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया. हार्दिक पंड्या मनीष पांडे को स्लेज करने की कोशिश कर रहे थे. गुस्से में आकर मनीष पांडे (Manish Pandey) ने छक्का जड़ दिया और मैच को और रोमांचक बना दिया. फैन्स ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और यूजर्स से पूछ रहे हैं कि आखिर हार्दिक (Hardik Pandya) ने ऐसा कहा क्या? एक यूजर ने बीसीसीआई, मुंबई इंडियंस, हार्दिक पंड्या और रोहित शर्मा को टैग करते हुए लिखा- 'क्या आप बता सकते हैं कि हार्दिक पंड्या मनीष पांडे को आखिरी ओवर की आखिरी गेंद से पहले क्या कह रहे हैं.' वहीं एक यूजर ने लिखा- 'हार्दिक क्या कह रहे हैं? क्या हार्दिक ने पहले ही सुपर ओवर के लिए मन बना लिया है?'

मुंबई की यह 13 मैचों में आठवीं जीत है और उसने 16 अंकों के साथ न सिर्फ प्लेऑफ में जगह सुरक्षित की बल्कि शीर्ष दो में जगह बनाकर फाइनल के लिये दो मौके पाने की उम्मीदें भी बढ़ा दी. हैदराबाद के लिये प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गयी है और उसे अब रायल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिये अपने आखिरी मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.

इस मैच में गेंदबाजों ने दबदबा बनाया. खलील अहमद (42 रन देकर तीन) हैदराबाद के सबसे सफल गेंदबाज रहे। नबी (24 रन देकर एक) और भुवनेश्वर कुमार (29 रन देकर एक) ने भी विकेट हासिल किये. मुंबई के लिये जसप्रीत बुमराह (चार ओवर में 31 रन देकर दो) तथा पंड्या बंधुओं हार्दिक (दो ओवर में 20 रन देकर दो) और क्रुणाल (चार ओवर में 22 रन देकर दो) ने दो-दो विकेट लिये.

हैदराबाद के लिये ऋद्धिमान साहा (15 गेंदों पर 25) ने मार्टिन गुप्टिल (15) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिये चार ओवर में 40 रन जोड़े लेकिन पावरप्ले में पवेलियन लौटने से हैदराबाद को झटका लगा. कप्तान केन विलियमसन (तीन) को क्रुणाल ने नहीं टिकने दिया. पांडे ने दो चौके और एक छक्का लगाकर शुरुआत की थी लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने से उन्हें अपने तेवरों पर अंकुश लगाने पड़े. विजय शंकर (17 गेंदों पर 12) और नये बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (दो) के पंड्या बंधुओं के क्रुणाल और हार्दिक के लगातार ओवरों में आउट होने से पांडे और हैदराबाद पर दबाव बढ़ गया.