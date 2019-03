होली खेल रहे स्टूडेंट्स ने मुस्लिम दोस्त को मस्जिद तक छोड़ने के लिए किया ऐसा, जमकर हो रही है तारीफ

Surf Excel ने होली के मौके पर नया एड जारी किया था. जिसकी काफी आलोचना हुई थी. हिंदुस्तान यूनिलीवर (Hindustan Unilever) ने इस एड के जरिए बताने की कोशिश की है कि रंग से भी समाज साथ आ सकता है. लेकिन कई लोगों को ये एड पसंद नहीं आया और बायकॉट करने की जंग छिड़ गई. ट्विटर पर #BoycottSurfExcel हैशटैग ट्रेंड करने लगा था. इसी बीच केरल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी हो रही है.

केरल के मल्लपुरम के सीपीए कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स ने होली सेलीब्रेशन के दौरान मुस्लिम दोस्त को मस्जिद तक पहुंचाया. सड़क पर जहां कॉलेज स्टूडेंट्स होली खेल रहे थे तो वहीं से एक मुस्लिम छात्र मस्जिद में जा रहा था. एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें होली खेल रहे दोस्तों का ग्रुप एक घेरा बनाए हुए हैं और बीच में मुस्लिम स्टूडेंट मस्जिद की तरफ जा रहा है. होली खेल रहे स्टूडेंट्स ने मुस्लिम छात्र को सही सलामत मस्जिद तक पहुंचाया.

Students of a college were celebrating Holi when a student walked by. They took care to not spray colours on him as he was heading for the Mosque. What Surf Excel debate? Life is good here. Love my Kerala (P.S now please don't boycott us for this. We are like this only) pic.twitter.com/QacafDTcIB