पोलार्ड के चौके-छक्के देख हैरान रह गए रणवीर सिंह, जिताया मैच तो कह डाला- राक्षस, देखें VIDEO

IPL 2019 MI vs KXIP: आईपीएल (IPL 2019) में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और किंग्स इलेवन पंजाब (MI vs KXIP) के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया. आखिरी गेंद पर दो रन चाहिए थे. जिसको मुंबई (Mumbai Indians) ने आसानी से बना लिए. कार्यवाहक कप्तान कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) की तूफानी पारी ने मुंबई इंडियंस को जिता दिया. उनकी पारी से मुंबई इंडियन्स ने लोकेश राहुल (KL Rahul) के शतक पर पानी फेरते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बुधवार को यहां किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) को रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से हराकर जीत की हैट्रिक बनाई. पोलार्ड (Kieron Pollard) ने सिर्फ 31 गेंद में 10 छक्कों और तीन चौकों की मदद से 83 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली जिससे मुंबई की टीम अंतिम गेंद पर सात विकेट पर 198 रन बनाकर जीत दर्ज करने में सफल रही. कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) के चौके-छक्के देखकर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भी हैरान रह गए. उन्होंने पोलार्ड (Pollard) की तारीफ करते हुए राक्षस कहा.

इंग्लैंड के क्रिकेटर ने लिखा- 'भारत में बीच रोड पर घूमते हैं बकरी और सूअर', भारतीय बोले- 'सब आपकी देन है...'

POLLARD THE MONSTER!!!!! what a stellar innings!!! What conviction!!! Best of the best!!! Captain for the day - leading from the front and inspiring!!! Brilliant !!! #MIvKXIP