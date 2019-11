अक्षय कुमार ने शेयर किया अजय देवगन की फिल्म का पोस्टर, बोले- मैंने तुम्हारे ग्राफ को लगातार...

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) जल्द ही फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग' (Tanhaji: The Unsung Warrior) वॉरियर में नजर आने वाले हैं. बॉलीवुड में रहते हुए ये फिल्म अजय देवगन के करियर की 100वीं फिल्म होगी. हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें अजय देवगन एक योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं. उनके इस पोस्टर की तारीफ शाहरुख खान से लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने की. हाल ही में 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' के पोस्टर को बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इसे पोस्ट करते हुए अक्षय कुमार ने अजय देवगन के लिए लिखा कि मैंने हमेशा से आपके ग्राफ को ऊपर जाते हुए और मजबूत होते हुए देखा है. अजय देवगन के लिए आया अक्षय कुमार का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

रामजन्म भूमि पर फैसले के दिन शत्रुघ्न सिन्हा से मिले थे हार्दिक पटेल, एक्टर ने ट्वीट कर कहा- क्या पक रहा है...

We started our journey in this industry together...30 years ago.And I've seen your graph only grow from strength to strength.And as you are all set to mark your century with #TanhajiTheUnsungWarrior,I wish you nothing but lots of love and luck.Shine on my friend @ajaydevgnpic.twitter.com/HrE1DvPYFW