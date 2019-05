अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, लिखा- महंगाई बेशक फर्श से अर्श तक पहुंच गई पर...

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और रोजाना जमकर ट्वीट करते हैं. अमिताभ बच्चन कभी सामयिक मसलों पर अपनी राय रखते हैं तो कभी वे इंस्पिरेशनल कोट शेयर करते हैं. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इंसान के जमीन की बात की है. अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा हैः महंगाई बेशक फर्श से अर्श तक पहुच गई, पर जमीर इंसान का आज भी सस्ता है.' इस तरह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने इसससे पहले भी एक मजेदार ट्वीट किया थाः 'लोगों का समझना कम हो गया और समझाना ज्यादा...इसलिए मुद्दों का सुलझना कम हो गया है और उलझना ज्यादा...!!' इस तरह अमिताभ बच्चन मौजूदा हाल को अपने ट्वीट के जरिये बखूबी दिखाने का काम कर रहे हैं. वैसे भी उनकी आदत में शुमार है कि वे नियमित तौर पर ट्वीट करते हैं. उनके ट्वीट होते बहुत मजेदार हैं.

T 3159 -

"लोगों का समझना कम हो गया और समझाना ज़्यादा...

इसलिए मुद्दों का सुलझना कम हो गया है और उलझना ज़्यादा ...!!" ~ Ef AM

'understanding' has lessened among people, making them understand has increased ; which is why resolving issue has decreased, complicating it increased.