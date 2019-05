ऋषि कपूर ने विराट कोहली और रवि शास्त्री से पूछा सवाल, वर्ल्ड कप में ये खिलाड़ी क्यों नहीं

इन दिनों न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रहे ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) से लेकर आईपीएल (IPL 2019) तक पर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की टिप्पणियां देखने को मिलती हैं. इसी कड़ी में उन्होंने वर्ल्ड कप (World Cup 2019) को लेकर एक ट्वीट किया है. बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor)ने अपने ट्वीट में विराट कोहली (Virat Kohli) और रवि शास्त्री (Ravi Shashtri) को टैग करते हुए ऋषि कपूर ने सवाल दागा कि क्या वजह है कि टीम में रिषभ पंत को जगह नहीं दी गई. ऋषि कपूर ने लिखा कि क्या तुम सुन रहे हो मेरी आवाज. बता दें कि वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में ऋषभ पंत को जगह नहीं दी गई है. उनकी जगह दिनेश कार्तिक को टीम में मौका दिया गया है. बीसीसीआई के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी.

Why is Rishabh Pant not in the squad for the World Cup? You there? @RaviShastriOfc@imVkohli