दीपिका पादुकोण ने किया JNU का दौरा, तो बॉलीवुड एक्टर बोले- 'उड़ता हुआ सिक्स लगा दिया'

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) के छात्रों से मिलने के बाद जनता में मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है. जहां कुछ लोग दीपिका पादुकोण के इस कदम को लेकर उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उनकी फिल्म 'छपाक' (Chhapaak) को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं. दीपिका पादुकोण के जेएनयू परिसर में जाने को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने ट्वीट किया है, जिसमें एक्टर ने कहा कि दीपिका पादुकोण ने जेएनयू छात्रों का समर्थन करके उड़ता हुआ सिक्स मारा है. दीपिका को लेकर आया कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं.

For me #DeepikaPadukone has hit Udta Huwa six by standing with #JNUstudents and made #Chappak talk of the town. #Chappak was behind #Tanhaji but it will become equal to #Tanhaji within 2 days. Means now #Chappak can open equal to #Tanhaji. Brilliant work by her marketing team.