बॉलीवुड एक्टर ने करोड़पति सांसदों पर साधा निशाना, बोले- इन सांसदों से 246 साल पीछे हैं आम आदमी...

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के मौके पर राजनीति पर कभी टिप्पणी न करने की बात कही थी, और इसके साथ ही केआरके ने पांच कसमें भी खाई थीं. हालांकि कमाल आर खान (Kamaal R Khan) बीच-बीच में राजनीति पर ट्वीट कर ही जाते हैं. कमाल आर खान ने लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे सांसदों को लेकर ट्वीट किया है और कमाल आर खान (KRK) का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा भी जा रहा है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने करोड़पति सांसदों पर तंज कसा है और आम आदमी को बताया है कि उन्हें कितने साल लगेंगे उनके बराबर पहुंचने में.

Our 80% Members of parliament are having min 50Cr wealth. And one normal person is 246 years behind than a politician for the income. Fair enough!