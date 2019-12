एयरटेल, आईडिया, वोडाफोन और जियो के बढ़े दाम तो बॉलीवुड एक्टर बोले- सबके अच्छे दिन एक साथ आ गए...

महंगाई ने अपने पैर चारों तरफ पसारने शुरू कर दिए हैं. इसका असर टेलीकॉम कंपनियों में भी साफ देखने को मिल रहा है. दरअसल, एयरटेल (Airtel), वोडाफोन आइडिया (Vodafone-Idea) और जियो (Jio) ने अपनी प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की दरों में करीब 40 से 50 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है. ऐसे में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो के सभी प्लान भी महंगे हो गए हैं. टेलीकॉम कंपनियों की इस वृद्धि से आम जनता पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन हाल ही में इस मामले पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट कर निशाना साधा है. अपने ट्वीट में कमाल आर खान ने तंज कसते हुए लिखा कि आखिरकार सबके अच्छे दिन एक साथ आ गए.

#Airtel#Vodafone#Idea and #Jio have increased 40-50% rates and now everybody's bill will be almost double. Superb! Finally Sabke #AccheDin Ek Saath Aa Gaye. Because all Hindu Muslim Sikh Issai are using the phones.????????