महाराष्ट्र को लेकर बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, बोले- अगर उद्धव ठाकरे सीएम बने तो...

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) द्वारा सीएम पद की शपथ लेने में अब बस कुछ ही देर बची है. जहां महाराष्ट्र (Maharashtra) में शिवसेना (Shivsena) नेता सीएम बनाए जाएंगे तो वहीं राज्य के डिप्टी सीएम शरद पवार की पार्टी एनसीपी से हो सकते हैं. इसके अलावा तीनों पार्टियों ने बैठक के दौरान कांग्रेस (Congress) को स्पीकर का पद देने पर भी सहमति जताई है. महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने जा रहे उद्धव ठाकरे पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं और हाल ही में उन्हें लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है. कमाल आर खान ने अपने ट्वीट में बताया कि अगर उद्धव ठाकरे सीएम बने तो महाराष्ट्र के लोग बहुत भाग्यशाली होंगे.

#UdhavThackeray ji is from #ShivaSena but he is the most moderate with modern thinking politician. He is the only politician who helped me to release my film #Deshdrohi in Mumbai. He sees Hindu Muslim Sikh Issai all by one eye. Maharashtra ppl are lucky if he is the CM now.