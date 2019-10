BJP को मिल रहे निर्दलीय विधायकों के समर्थन पर बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, कहा- लॉटरी कभी भी लग सकती है

हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के घोषित हो चुके हैं. यहां 90 में से 40 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है. हालांकि इसके बावजूद बहुमत के आंकड़े 46 सीट से पीछे है. ऐसे में बीजेपी (BJP) ने अब 6 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने का मन बना लिया है. इस मामले को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने निर्दलीय विधायकों के बीजेपी को समर्थन देने को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लॉटरी कभी भी लग सकती है. बीजेपी और निर्दलीय विधायकों पर आया कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Lottery Toh Kabhi Bhi Lag Sakti Hai. Today all those independent MLA, who are supporting #BJP to form govt. in Haryana, have won such a big lottery, Ki ab Zindagi Bhar Paison Ki Koi problem Nahi Hogi.