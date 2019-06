World Cup 2019: भारत और अफगानिस्तान के रोमांचक मुकाबले पर ऋषि कपूर किया ट्वीट, लिखा- बेस्ट...

खास बातें भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ मुकाबला रहा शानदार बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट कर की अफगानिस्तान टीम की सराहना ऋषि कपूर ने अफगानिस्तान के खेल को बताया असाधारण

शनिवार को वर्ल्ड कप 2019 में भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) के बीच खेला गया मैच काफी रोमांचक रहा. इस मैच (Ind vs Afg) में भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान (Afghanistan) को टक्कर देते हुए 8 विकेट खोकर 224 रन बनाए. वहीं, अफगानिस्तान (Afghanistan) की टीम ने 50 ओवर में कुल 213 रन बनाए. इस मैच में भारत ने अफगानिस्तान (Afghanistan) पर 11 रनों से जीत हासिल की. लेकिन अफगानिस्तान टीम ने भी मैच के दौरान भारतीय टीम (Indian Cricket Team) को कड़ी टक्कर दी, साथ ही मैदान में अपना शानदार प्रदर्शन भी किया. भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) के बीच हुए मुकाबले में अफगानिस्तान टीम की सराहना खुद बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने भी की है. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने अपने ट्वीट के जरिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफ की, जो कि सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

ICC World Cup Extraordinary play by Afghanistan. The best fight against India ????????. Tough luck!!! — Rishi Kapoor (@chintskap) June 22, 2019



बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) इन दिनों अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं. न्यूयॉर्क में रहने के बावजूद वह भारत के हर मुद्दे को लेकर अपनी राय रखते हैं. 22 जून को हुए भारत-अफ्गानिस्तान मैच को लेकर ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा 'आईसीसी वर्ल्ड कप, अफ्गानिस्तान ने काफी असाधारण तरीके से खेला. भारत के खिलाफ यह सबसे कड़ा मुकाबला रहा.' सोशल मीडिया पर इस ट्वीट के जरिए ऋषि कपूर ने अफगानिस्तान के खेल को असाधारण बताते हुए उसकी प्रसंशा की. इसके अलावा उन्होंने इस मैच को भारत के खिलाफ अब तक की सबसे बेहतरीन लड़ाई भी बताया.

बता दें कि बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रहे हैं. उन्हें वहां रहते हुए करीब 8 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है. न्यूयॉर्क में रहने के बावजूद ऋषि कपूर अक्सर भारत के सम-सामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं. इसके अलावा वह हाल ही में चल रहे आईसीसी वर्ल्डकप को लेकर भी काफी एक्टिव रहते हैं. अक्सर बॉलीवुड कलाकार और दूसरे सेलेब्रिटीज ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) से मिलने न्यूयॉर्क जाते रहते हैं. खबर आ रही है कि वह अब जल्द ही भारत भी आने वाले हैं.