हारने पर खिलाड़ी मैदान पर ही लगा रोने तो बेटे ने कर डाला कुछ ऐसा, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने शेयर किया Video

माता-पिता का अपने बच्चों से एक खास रिश्ता होता है, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता है. वैसे तो इस प्यार और बंधन के अनेकों उदाहरण मौजूद हैं लेकिन एक बेहद दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है. इस वीडियो को बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने भी शेयर किया है. यह वीडियो एक इंटरनेशनल टेनिस मैच के दौरान का है. इस मैच में टेनिस खिलाड़ी माहुल (Mahul) और रोनाल्ड गैरस (Roland Garros) आमने सामने थे. मैच देखने के लिए माहुत का पूरा परिवार ग्राउंड की दर्शक दीर्घा में मौजूद था. कड़े मुकाबले में माहुत, हार गए. अपने परिवार के सामने हारने के कारण माहुत की आंखों से आंसू फूट पड़े. इसी दौरान कोर्ट में माहुत का बेटा पहुंच गया और अपने पिता को गले लगा लिया. इस मार्मिक दृश्य को देखने के बाद माहुत को हराने वाले रोनाल्ड गैरस की आंखें भी नम देखी गईं.

And moments like these make life all worth it...♥️♥️♥️♥️ https://t.co/gEQJtucxMn