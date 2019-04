बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कन्हैया कुमार का किया सपोर्ट, लिखा- कन्हैया में सच्चाई बसती है...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) को लेकर माहौल काफी गर्मा चुका है और बॉलीवुड के सितारे भी जमकर ट्वीट कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदान 7 चरणों में होना है और पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा. जेएनयू के छात्र नेता रह चुके कन्हैया कुमार (kanhaiya Kumar) बिहार की बेगूसराय सीट पर सीपीआई की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला बीजेपी (BJP) नेता गिरिराज सिंह से हैं. कन्हैया कुमार (kanhaiya Kumar) को बॉलीवुड से जमकर सपोर्ट मिल रहा है. पहले केआरके और स्वरा भास्कर ने उन्हें लेकर ट्वीट किए अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने भी उनका हैसला बढ़ाने का काम किया है. शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने ट्विटर पर लिखा है कि कन्हैया कुमार में उम्मीद और सच्चाई दोनों ही बसती है.

