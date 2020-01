देश के हालात पर अनुराग कश्यप ने किया ट्वीट, लिखा- 'मुबारक हो टुकड़े-टुकड़े भाजपा...'

जामिया विश्वविद्यालय (Jamia) पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरानप्रदर्शनकारियों पर एक शख्स ने गोली चला दी. इस दौरान उसने फायरिंग करते हुए 'ये लो आजादी' भी कहा. इस फायरिंग में शख्स भी घायल हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अब बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने इस संबंध में कई ट्वीट किए हैं, जो वायरल हो रहे हैं. अनुराग कश्यप में अपने पहले ट्वीट में लिखा: "यह सरकार साफ-साफ कह रही की जय श्रीराम और भारत माता की जय बोल के, हिंदुत्व के नाम ओर जो चाहे करो, मारो, काटो, हम कुछ नहीं होने देंगे. अब ही शक है कि सरकार और पार्टी ही आतंकवाद पैदा कर रहे हैं ?"

अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने अपने अगले ट्वीट में लिखा: "और कमाल की बात यह कि इन सारे हिंदुत्व आतंकवादियों को लगता है वो देशभक्त हैं. यह एचिव किया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी ने पिछले 6 सालों में. मुबारक हो टुकड़े टुकड़े भाजपा." बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस तरह जामिया हुई फायरिंग पर अपना रिएक्शन दिया है.

जामिया में खुलेआम फायरिंग करने वाले शख्स को वीडियो खूब सुर्खियों में है. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जामिया-मार्च में पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम हवा में हथियार लहरा कर गोली चलाने वाले युवक ने गोली चलाने से पहले पिस्तौल को रूमाल से पकड़ा हुआ था. यह सनसनीखेज तथ्य वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है. मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, चूंकि हमलावर ने रूमाल से पिस्तौल पकड़ा हुआ था, इससे उसकी बुरी मंशा साफ जाहिर होती है.

#WATCH A man brandishes gun in Jamia area of Delhi, culprit has been detained by police. More details awaited. pic.twitter.com/rAeLl6iLd4