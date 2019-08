Chhichhore के Fikar Not गाने में दिखा श्रद्धा और सुशांत का मज़ेदार अंदाज़, Video लाख के पार Chhichore Song Fikar Not Release: श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) और सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की अपकमिंग फिल्म 'छिछोरे (Chhichore)' का नया गाना 'फिकर नॉट (Fikar Not)' रिलीज हो चुका है.