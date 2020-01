Darbar Box Office Collection Day 1: रजनीकांत की 'दरबार' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, पहले दिन ही मचाया तहलका

Darbar Box Office Collection Day 1: साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म 'दरबार' (Darbar) रिलीज हो चुकी है. फिल्म में एक बार फिर से रजनीकांत ने अपने धमाकेदार अंदाज से सबका दिल जीत लिया है. रजनीकांत इस फिल्म के जरिए लंबे समय बाद पुलिसवाले के किरदार में नजर आए हैं. फिल्म ने न केवल सिनेमाघरों में धमाल मचाया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार ओपनिंग की है. फिल्म समीक्षक रमेश बाला के ट्वीट के मुताबिक सुपरस्टार रजनीकांत की 'दरबार' ने पहले दिन केवल चेन्नई में ही 2.27 करोड़ रुपये की कमाई की है. चेन्नई से इतर फिल्म 'दरबार' ने कुल 7.5 करोड़ रुपये की कमाई की है.

