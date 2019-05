फराह खान ने BJP पर किया Tweet, बोलीं- अगले 5 साल में या तो तरक्की करेंगे या फिर पछताएंगे...

2019 के लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) के रुझान आना जारी हैं और बीजेपी (BJP) निर्णायक जीत हासिल कर चुकी है. बॉलीवुड एक्टर भी अपने रिएक्शन लगातार दे रहे हैं. मशहूर बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बेटी फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने ट्विटर के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है. फराह खान अली सोशल मीडिया पर अपने बेबाक बोल के लिए जानी जाती हैं. चुनावी नतीजों (Election Results) के दिन फराह खान अली बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया. फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने चुनाव नतीजों को लेकर कहा, 'मैं नहीं कह सकती कि एनडीए (NDA) के जीतने से मुझे खुशी होगी या नहीं, लेकिन मैं वोटर्स के फैसले का सम्मान करूंगी. मुझे यही उम्मीद है कि बीजेपी अपने दलित और मुस्लिम विरोधी एजेंडे को पीछे छोड़ 'सबका विकास' का रुख करेगी.' उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई मुझसे डिप्लोमेटिक बनने की उम्मीद कर रहा है, तो मैं नहीं बन सकती. इसलिए मैं राजनीति में नहीं हूं.

Cant say I will be happy if NDA wins but if so I will respect the decision of the voters. Will only hope that the BJP agenda of Hatred towards Muslims & Dalits moves to “Progress for ALL India”. If anyone expecting me to be diplomatic, I can't be that's why I'm not in politics