IPL 2019: इस बॉलीवुड एक्टर ने चेन्नई और राजस्थान के बीच हुए मैच पर उठाए गंभीर सवाल, कही यह बात...

आईपीएल 2019 (IPL 2019) में गुरुवार को सवाई मान सिंह स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया. इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की अगुवाई वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अजिंक्या रहाणे (Ajinkya Rahane) की कप्तानी वाली टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर मात दी. सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले को लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान(Kamaal R Khan) ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने ट्वीट कर इस मैच पर सवाल उठाए हैं. कमाल खान (Kamaal R Khan) वैसे भी अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं.

Today's match script was written brilliantly interesting. Therefore the match #CSKvsRR was full time pass. Perfect #IPL2019 !

प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने लिखा: "चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेले गए मुकाबले की स्क्रिप्ट बेहद ही शानदार और इंटरेस्टिंग लिखी गई थी. दोनों टीमों के बीच का यह मैच फुल टाइम पास था. परफेक्ट." कमाल खान ने इस तरह सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. अब उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कमाल खान के इस ट्वीट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू गई हैं. कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि यह मैच फिक्स था.

