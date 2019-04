IPL 2019: RCB ने KXIP को हराकर खोला जीत का खाता, तो बॉलीवुड एक्टर ने विराट कोहली पर कसा तीखा तंज

आईपीएल 2019 (IPL 2019) में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और किंग्सस इलेवन पंजाब (KXIP) के बीच रोचक मुकाबला हुआ. इस मैच में दुनिया के दो बड़े बल्लेबाजों विराट कोहली (Virat Kohli) और अब्राहम डिविलियर्स (AB De Villiers) ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन कर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को पहली जीत दिला दी. विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी (RCB) टीम को अपने 7वें मुकाबले में जाकर जीत मिली. आरसीबी की जीतने के बाद बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) यानी केआरके (KRK) ने विराट कोहली पर तीखा तंज कसा है. कमाल खान (Kamaal R Khan) यानी केआरके (KRK) ने ट्वीट कर लोगों से विराट कोहली (Virat Kohli) पर सवाल पूछा है.

कमाल खान (Kamaal R Khan) यानी केआरके (KRK) ने ट्वीट कर लोगों से पूछा: "विराट कोहली (Virat kohli) का फेवरेट हैबिट क्या है. उन्होंने ऑप्शन देते हुए लिखा, 1-गालिया देना, 2- फिल्म देखना, 3-गाना गाना." उनका यह ट्वीट आरसीबी (RCB) की जीत के तुरंत सबाद आया. उन्होंने इस तरह से विराट पर तंज कसा है. कमाल खान के ट्वीट पर लोगों ने रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया. उनका यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि बैंगलोर ने आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए मैच में किंग्स इलेवन पंजाब को आठ विकेट से हरा इस सीजन में अपनी जीत का खाता खोला.

A victory to cherish for the @RCBTweets here in Mohali pic.twitter.com/vdUitnvd4R